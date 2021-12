LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: si parte! Hamilton graziato con la prima sentenza, attende la seconda (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Nelle FP3 la Red Bull ha mostrato un feeling maggiore con le gomme soft, mentre la Mercedes ha evidenziato una mancanza di grip. Ma da ora in poi non si scherza più… ORARIO TV8 QUALIFICHE F1 IN CHIARO 17.56 Alle 18.00 prenderanno il via le qualifiche. 18 minuti la durata della Q1, 15 quella della Q2 e 12 quella della Q3. 17.53 Hamilton resta a rischio penalità per l’impeding nei confronti di Mazepin, ma francamente ci sembra assurdo che possa venire sanzionato, vorrebbe dire in un certo senso falsare un Mondiale che sin qui è stato bellissimo ed è giusto che i due grandi rivali se lo giochino sino in fondo. 17.48 La motivazione della sentenza: gli stewards hanno fatto sapere che il sistema di doppia bandiera gialla era stato attivato per errore, e per meno di un secondo, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57 Nelle FP3 la Red Bull ha mostrato un feeling maggiore con le gomme soft, mentre la Mercedes ha evidenziato una mancanza di grip. Ma da ora in poi non si scherza più… ORARIO TV8 QUALIFICHE F1 IN CHIARO 17.56 Alle 18.00 prenderanno il via le qualifiche. 18 minuti la durata della Q1, 15 quella della Q2 e 12 quella della Q3. 17.53resta a rischio penalità per l’impeding nei confronti di Mazepin, ma francamente ci sembra assurdo che possa venire sanzionato, vorrebbe dire in un certo senso falsare un Mondiale che sin qui è stato bellissimo ed è giusto che i due grandi rivali se lo giochino sino in fondo. 17.48 La motivazione della: gli stewards hanno fatto sapere che il sistema di doppia bandiera gialla era stato attivato per errore, e per meno di un secondo, ...

