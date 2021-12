LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: fase interessante della settima partita (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 15:29 Siamo ufficialmente sotto l’ora a disposizione di Nepomniachtchi. 15:25 In sostanza, il Bianco può anche decidere di lasciare in presa il pedone in e4 a patto poi di ricatturare, in b5 con la Torre, qualora fosse questo il piano nella mente di Nepomniachtchi. 15:22 Adesso i piani del russo sono tanti, anche se per la maggior parte legati all’iniziare a esercitare una pressione sul pedone c7 con la Torre in a1. 15:19 Sotto l’ora e 10 Nepomniachtchi, che finora ha al massimo riflettuto per oltre 13 minuti sulla quattordicesima mossa. 15:16 Situazione attuale. #CarlsenNepo World Chess Championship G7: The players are motoring through this game, 19 moves before they’re ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:15:29 Siamo ufficialmente sotto l’ora a disposizione di. 15:25 In sostanza, il Bianco può anche decidere di lasciare in presa il pedone in e4 a patto poi di ricatturare, in b5 con la Torre, qualora fosse questo il piano nella mente di. 15:22 Adesso i piani del russo sono tanti, anche se per la maggior parte legati all’iniziare a esercitare una pressione sul pedone c7 con la Torre in a1. 15:19 Sotto l’ora e 10, che finora ha al massimo riflettuto per oltre 13 minuti sulla quattordicesima mossa. 15:16 Situazione attuale. #Nepo World Chess Championship G7: The players are motoring through this game, 19 moves before they’re ...

