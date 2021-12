Italiani brava gente (talvolta)

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 4 dicembre 2021) L’annuale rapporto Censis inquadra come al solito, anzi meglio del solito, e oltre ogni sua intenzione, lo stato di salute anche mentale del Paese. Cresce l’irrazionalità, scrive, seisu cento non credono nell’esistenza del covid, come in percentuali simili non credono nella sfericità della Terra e nello sbarco dell’uomo sulla Luna. Ogni santo anno il Censis offre l’assist alla Lionel Messi e ci mette davanti alla porta: una volta cresce la povertà, un’altra la sfiducia, un’altra l’infelicità, e a noi colmi di gratitudine il titolo viene con la mano sinistra e il punto esclamativo sottinteso. Stavolta si delinea lo stupefacente ritratto di una comunità rimbecillita. E probabilmente lo è, ma per altre ragioni. Nel marzo del 2020, all’alba della pandemia e in regime di lockdown, uscirono fra rulli di tamburi le cifre del Viminale secondo cui la settimana ...