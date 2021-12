“Il Grande Fratello Vip mi ha ridato la voglia di vivere”: la confessione di Katia Ricciarelli in diretta. E Alfonso Signorini si commuove (Di sabato 4 dicembre 2021) “Il Grande Fratello Vip mi ha ridato la voglia di vivere”. A confessarlo (in un confessionale appunto) è stata la cantante Katia Ricciareli che durante l’ultima puntata ha dovuto approfondire il tema in diretta con il conduttore Alfonso Signorini. Ammettendo di aver “perso da un pezzo” la gioia di vivere, il soprano ha descritto le sue sensazioni. “Ho avuto tante gioie, tanti dolori, ci sono dei momenti in cui mi sento proprio così, come arrivata…è difficile dire queste cose tutte d’un colpo – ha spiegato – Le dico perché nella vita bisogna avere il coraggio di dire come stanno le cose. Quando mi dicono cosa vorrei fare ancora, io dico che ho avuto talmente tante cose belle che mi sembra ingratitudine chiedere di più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) “IlVip mi haladi”. A confessarlo (in un confessionale appunto) è stata la cantanteRicciareli che durante l’ultima puntata ha dovuto approfondire il tema incon il conduttore. Ammettendo di aver “perso da un pezzo” la gioia di, il soprano ha descritto le sue sensazioni. “Ho avuto tante gioie, tanti dolori, ci sono dei momenti in cui mi sento proprio così, come arrivata…è difficile dire queste cose tutte d’un colpo – ha spiegato – Le dico perché nella vita bisogna avere il coraggio di dire come stanno le cose. Quando mi dicono cosa vorrei fare ancora, io dico che ho avuto talmente tante cose belle che mi sembra ingratitudine chiedere di più ...

Advertising

ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge e apre al `poliamore`: `Chi ha detto che uno non possa f… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gfvip, una confessione molto toccante da parte di Katia Ricciarelli: 'Prima del Grande Fratello non avevo più voglia di viver… - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge e apre al “poliamore”: “Chi ha detto che uno non possa f… -