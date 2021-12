Il dramma di Elisa Di Francisca | “Il mio fidanzato mi picchiava”

Leggi su ck12

(Di sabato 4 dicembre 2021)Di, la campionessa di Jesi è diventata madre per la seconda volta, dando alla luce Brando, la donna 38enne è sposata dal 2019 con l’autore televisivo Ivan Villa. Il regista è conosciuto per la sua esperienza nel programma “La papera non fa l’eco” con Max Giusti, la campionessa ha rinunciato alle Olimpiadi di Tokyo per amore della sua famiglia, ha pubblicato anche una autobiografia “Giù la maschera”.Di, nella sua autobiografia parla delle violenze subite in passato (Instagram)Nel suo racconto autobiografico si parla del racconto di una violenza subita a 17 dal suo, il quale le diede un pugno in faccia, un calcio sulla schiena e la chiamò “pu**ana”, la campionessa ha dichiarato di aver subito violenza fisica, ma si trattava anche di violenza ...