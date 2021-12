GUIDA TV 4 DICEMBRE 2021: UN SABATO SERA TRA UÀ, BALLANDO CON LE STELLE, 007 E DRAGON TRAINER (Di sabato 4 dicembre 2021) Cosa vedere questa SERA in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 20:35 BALLANDO con le STELLE Show 21:00 S.W.A.T. 1°Tv Serie Tv 21:45 Sapiens: Un Solo Pianeta Documentario 21:30 007 Octopussy Film 21:45 Uà: Uomo di Varie Età Novità SUPERTOTOSHARE Show 21:25 DRAGON TRAINER Film 21:15 Versailles 1°Tv Serie Tv 21:30 Natale a Vienna 1°Tv Film 21:35 Tutta la Verità: Delitto di Garlasco Inchieste https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2021/12/InShot 20211204 171411578.mp4 Leggi su bubinoblog (Di sabato 4 dicembre 2021) Cosa vedere questain tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 20:35con leShow 21:00 S.W.A.T. 1°Tv Serie Tv 21:45 Sapiens: Un Solo Pianeta Documentario 21:30 007 Octopussy Film 21:45 Uà: Uomo di Varie Età Novità SUPERTOTOSHARE Show 21:25Film 21:15 Versailles 1°Tv Serie Tv 21:30 Natale a Vienna 1°Tv Film 21:35 Tutta la Verità: Delitto di Garlasco Inchieste https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//12/InShot1204 171411578.mp4

