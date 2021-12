Griglia di partenza F1 | GP Arabia Saudita 2021 | pole di Hamilton | errore di Verstappen Ferrari in seconda fila con Leclerc!

Leggi su oasport

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il Mondiale F1vedrà culminare domani, domenica 5 dicembre, il fine settimana del GP dell’, con la gara di Jeddah che sarà valida come come ventunesima del calendario della F1. Pesa oggi in casal’eliminazione di Carlos Sainz in Q2, 15°.position per Lewisdavanti a Valtteri Bottas: terza casella per Max, autore di unin Q3. Ladi Charles Leclerc partirà al fianco del neerlandese, indalla quarta piazzola, mentre va sottolineata la decima posizione di Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo.DIGPF11 Lewis ...