Gf Vip 6, ex protagonista di questa edizione contro Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: “Non sanno ricoprire il ruolo, gioco pilotato in modo non vero” (Di sabato 4 dicembre 2021) Sonia Bruganelli e Andriana Volpe sono le opinioniste del Gf Vip 6 e stanno rendendo quest’edizione del reality dinamica e non priva di polemiche. Il loro punto di vista, però, non sempre viene condiviso dal pubblico e dai concorrenti. A criticarle, ultimamente, è stata Jo Squillo. L’ex gieffina, intervistata da superguidatv.it, ha detto: Sinceramente non sanno ricoprire il loro ruolo. Me le aspettavo più leali con il gioco e guarda hanno sempre salvato quelli che non dovevano essere salvati rendendo immuni coloro che noi dentro la casa avremmo voluto tutti votare. Hanno sempre indirizzato un po’ il gioco là dove c’erano degli interessi. Questi cambi poi di atteggiamento, delle scuse così immotivate. Non mi sono particolarmente ... Leggi su isaechia (Di sabato 4 dicembre 2021)e Andrianasono le opinioniste del Gf Vip 6 e stanno rendendo quest’del reality dinamica e non priva di polemiche. Il loro punto di vista, però, non sempre viene condiviso dal pubblico e dai concorrenti. A criticarle, ultimamente, è stata Jo Squillo. L’ex gieffina, intervistata da superguidatv.it, ha detto: Sinceramente nonil loro. Me le aspettavo più leali con ile guarda hanno sempre salvato quelli che non dovevano essere salvati rendendo immuni coloro che noi dentro la casa avremmo voluto tutti votare. Hanno sempre indirizzato un po’ illà dove c’erano degli interessi. Questi cambi poi di atteggiamento, delle scuse così immotivate. Non mi sono particolarmente ...

Advertising

ilgiornalistaa : Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di Venerdì 3 novembre: Manila Nazzaro incontra sua madre, ancora protago… - ilgiornalistaa : Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di Venerdì 3 novembre: Manila Nazzaro incontra sua madre, ancora protag.… - Dolores77501816 : RT @Rodricasimiana1: E anche quest anno la protagonista del GFVip e Giulia Salemi la trovate in diretta ogni lunedi & venerdi su mediaset i… - GiuseppinaDeLu6 : RT @Rodricasimiana1: E anche quest anno la protagonista del GFVip e Giulia Salemi la trovate in diretta ogni lunedi & venerdi su mediaset i… - Roxxy3766 : RT @Rodricasimiana1: E anche quest anno la protagonista del GFVip e Giulia Salemi la trovate in diretta ogni lunedi & venerdi su mediaset i… -