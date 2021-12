Fiorentina, Nardella: 'Rassicurato da Barone su Commisso' (Di sabato 4 dicembre 2021) FIRENZE - "Ieri ho sentito Joe Barone che mi ha tranquillizzato sullo stato di salute di Rocco Commisso. Mi fa molto piacere" . Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha Rassicurato i tifosi viola sulle ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021) FIRENZE - "Ieri ho sentito Joeche mi ha tranquillizzato sullo stato di salute di Rocco. Mi fa molto piacere" . Il sindaco di Firenze Dariohai tifosi viola sulle ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Nardella Fiorentina, Nardella: 'Rassicurato da Barone su Commisso' ...un grande abbraccio virtuale ma soprattutto un messaggio per una pronta guarigione perchè lo vogliamo presto qui a Firenze di nuovo per festeggiare la nostra Fiorentina" , ha dichiarato Nardella, a ...

