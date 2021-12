F1, Gp dell'Arabia Saudita: Hamilton in pole. Verstappen contro un muro: è terzo (Di sabato 4 dicembre 2021) Lewis Hamilton si prende la pole position del Gp dell'Arabia Saudita di Formula 1. Il britannico della Mercedes ha fatto fermare il cronometro a 1'27"511. Secondo tempo per il compagno di team ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Lewissi prende laposition del Gpdi Formula 1. Il britannicoa Mercedes ha fatto fermare il cronometro a 1'27"511. Secondo tempo per il compagno di team ...

