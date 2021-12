DogTv la piattaforma di intrattenimento per il tuo Fido

Leggi su computermagazine

(Di sabato 4 dicembre 2021) Puoi dire addio al timore di lasciare da solo il tuo amico a quattro zampe a casa! Arriva, un canale dedicato esclusivamente ai cani., il perfetto alleato per i nostri amici a quattro zampe! – Computermagazine.itLa novità arriva dagli Stati Uniti, si tratta di un canale televisivo creato esclusivamente per i cani, studiato e approvato dai veterinari. Infatti, il canale è scientificamente sviluppato per fornire la giusta compagnia ai cani che vengono lasciati soli a casa.manda in onda spettacoli pensati per intrattenere i nostri amici a quattro zampe, 24 ore su 24. Visibile anche su YouTube, si tratta di una serie di immagini, suoni e musiche di sottofondo che, verrebbero gradite dai nostri fedeli amici e li aiuterebbero a superare la cosiddetta “ansia da separazione”, rivelatasi nociva per la loro salute. Questa, ...