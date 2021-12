DIRETTA F1, GP Jeddah 2021 LIVE: momento chiave alle 15.00 con le FP3 (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 In linea teorica, domenica Verstappen avrà un match point. Se dovesse guadagnare 18 punti su Hamilton, allora il titolo sarebbe suo con una gara d’anticipo. Di fatto, deve capitare qualche imprevisto al britannico, altrimenti la partita resterà aperta sino all’atto conclusivo di Abu Dhabi. Resta però da capire quali connotati assumerà la prova di Yas Marina. Se a Jeddah Super Max dovesse guadagnare terreno, allora potrà gestire un solido vantaggio. Al contrario, se Lewis dovesse recuperare ulteriormente, il 12 dicembre assisteremo a un autentico spareggio. 14.07 La Scuderia Ferrari ha voluto ringraziare pubblicamente i meccanici per il grande lavoro profuso durante la notte. These. Guys. Thanks for the incredible effort overnight, this beauty is ready for the fight ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 In linea teorica, domenica Verstappen avrà un match point. Se dovesse guadagnare 18 punti su Hamilton, allora il titolo sarebbe suo con una gara d’anticipo. Di fatto, deve capitare qualche imprevisto al britannico, altrimenti la partita resterà aperta sino all’atto conclusivo di Abu Dhabi. Resta però da capire quali connotati assumerà la prova di Yas Marina. Se aSuper Max dovesse guadagnare terreno, allora potrà gestire un solido vantaggio. Al contrario, se Lewis dovesse recuperare ulteriormente, il 12 dicembre assisteremo a un autentico spareggio. 14.07 La Scuderia Ferrari ha voluto ringraziare pubblicamente i meccanici per il grande lavoro profuso durante la notte. These. Guys. Thanks for the incredible effort overnight, this beauty is ready for the fight ...

Advertising

PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: alle 15 LIVE le #FP3 da Jeddah, le qualifiche alle 18, tutto in diretta su Sky Sport F1,… - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: alle 15 LIVE le #FP3 da Jeddah, le qualifiche alle 18, tutto in diretta su Sky Sport F1,… - SkySportF1 : Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: alle 15 LIVE le #FP3 da Jeddah, le qualifiche alle 18, tutto in diretta su Sky S… - andreastoolbox : Formula 1, qualifiche e pole in diretta del GP Arabia Saudita 2021: F1 live da Jeddah | Sky Sport… - sportli26181512 : Formula 1, GP Arabia Saudita le qualifiche in diretta live da Jeddah. Alle 15 le Libere 3: Si torna in pista a Jedd… -