Covid in Lombardia | il bollettino di sabato 4 dicembre | 2 990 positivi e 19 morti

Advertising

fattoquotidiano : Lombardia, la riforma sanitaria post-Covid? “Sulla medicina territoriale problemi irrisolti. E i privati escono anc… - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: Tamponi anche ai no vax, sono necessari - Corriere : ?? La Lombardia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti dalla Germania - zazoomblog : Covid: 2.990 nuovi casi in Lombardia 132 a Bergamo 19 i decessi - #Covid: #2.990 #nuovi #Lombardia - Dome689 : RT @webecodibergamo: Covid: a Bergamo 132 nuovi positivi e un decesso. In Lombardia +2.990 e 19 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Il Giorno

Sono 2.990 a fronte di 137.002 tamponi effettuati i nuovi positivi al coronavirus in nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2,1% (ieri era del 2,2%). In terapia intensiva i ricoverati ...Cosa dice il bollettinodi oggi, sabato 4 dicembre 2021? I nuovi contagi registrati sono 2.990 (ieri erano stati 2809) a fronte di 137.002 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 19, in ...Sono 2.990 a fronte di 137.002 tamponi effettuati i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2,1% (ieri era del 2,2%). In ...BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 4 DICEMBRE/ +2990 casi e 19 nuovi morti. Invece le persone ricoverate con sintomi in aree mediche Covid sono 5.428 (+43), mentre in terapia intensiva ci sono 732 ...