Calcio | Serie A | Roma-Inter 0-3 dopo primo tempo

(Di sabato 4 dicembre 2021), 4 dic. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 3-0 sullaal termine deldell'anticipo della 16esima giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico della Capitale. Di Calhanoglu al 15', Dzeko al 24' e Dumfries al 39' le reti dei nerazzurri.

Advertising

sportface2016 : L'intercettazione tra #Gabasio e #Cherubini: 'Se salta fuori carta #Ronaldo ci saltano alla gola' #Juventus - sportface2016 : La seconda parte dell'intercettazione tra #Gabasio e #Cherubini: 'Ho fatto un discorso con il pres. Poi, magari, do… - Gazzetta_it : Inter, il rigore è di casa. #Inzaghi 'specialista' del dischetto - TeleradioNews : Calcio. Serie 'A': squadre campane protagoniste, nel bene e nel male, della corsa scudetto - Nella giornata di og… - TeleradioNews : Calcio. Serie 'A': Squadre Campane protagoniste, nel bene e nel male, della corsa scudetto - Nella giornata di og… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Eurosport.it

Guarda tutta laA TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...VENEZIA - "Dobbiamo essere bravi a non farci influenzare troppo dalla sconfitta di Bergamo, e questo è un aspetto su cui sto lavorando molto. Noi siamo una squadra giovane e in momenti come questi c'...Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - L'Inter è in vantaggio per 3-0 sulla Roma al termine del primo tempo dell'anticipo della 16esima giornata di Serie A, in ...Calhanoglu è stato l’autentico protagonista all’Olimpico in occasione del vantaggio dell’Inter sulla Roma. Un colpo da biliardo con un complice imprevisto: Rui Patricio. Roma-Inter decisa da un gol di ...