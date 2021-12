Barbara D’Urso, sapete quanto guadagna la regina di Canale 5? Cifre da far spavento (Di sabato 4 dicembre 2021) La conduttrice Barbara D’Urso è la regina di Canal 5 ma quanto guadagna? ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Rappresenta uno dei volti più apprezzati nei palinsesti Mediaset, una delle donne che alla conduzione ha dimostrato professionalità, simpatia e ironia ed è stata pronta ad affrontare qualsiasi evenienza riguardante il gossip ma soprattutto L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 4 dicembre 2021) La conduttriceè ladi Canal 5 ma? ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Rappresenta uno dei volti più apprezzati nei palinsesti Mediaset, una delle donne che alla conduzione ha dimostrato professionalità, simpatia e ironia ed è stata pronta ad affrontare qualsiasi evenienza riguardante il gossip ma soprattutto L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

enrick81 : @Tvottiano @misterf_tweets @OltreTv @famigliasimpson @AgoCannella @napoliforever89 @alessio_gaudino @CIAfra73… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: SI CONTINUA A MANOVRARE: BARBARA D'URSO (E NON FEDERICA PANICUCCI) VERSO LA PUPA E IL SECCHIONE (FUORI DA #POMERIGGIO5 A F… - DiTeleblog : 'Rafforzare' Italia Uno con la D'Urso? Mah...#AscoltiTv - Adorata8 : @turututiti @_Anahys_ È uno scherzo, vero? Lei che ha fatto finta di non ricordarsi nemmeno il nome di Biagio? ????(a… - scuroscuroscuro : RT @_DAGOSPIA_: LA PUPA BARBARA – PER LA D'URSO ‘LIBERO’ PREVEDE ’LA PUPA E IL SECCHIONE'-L'ANALISI DI CANDELA -