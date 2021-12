Almanacco del 04-12-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021)del giorno e sabato 4 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale oggi per chiesa ricorda Santa Barbara nome che deriva dal greco barbaros voce onomatopeica Che significa balbuziente che non sa parlare riferito i popoli non Greci che poi per estensione significherà straniero dice proverbio Santa Barbara Benedetta liberaci dal Duomo e dalla Saetta in arrivi oggi Wesley Kandinsky Gae Aulenti Facebook a noi torniamo ai nostri pioggino trasportatori Allora andiamo a fare gli auguri di buon compleanno a Jessica Annalisa Gianfranco e Adriano buon compleanno a ciascuno di voi e salutiamo i messaggi sempre che arrivano copiosisabato mattina Greta Sara Giorgio Fabiola Buona giornata salutiamo anche a Isabel e buona giornata anche a te Buon lavoro in viaggio tante le persone anche questa mattina in viaggio anche noi con il tempo e lo facciamo nel 4 dicembre ma del 1791 ...