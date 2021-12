Accoltella rivale in amore: arrestato 15enne (Di sabato 4 dicembre 2021) Accoltella rivale in amore e si vanta sui social: 15enne arrestato. Il ragazzino aveva già aggredito e picchiato altre due volte il giovane, che però non aveva denunciato l’accaduto per paura. Lo ha aggredito a calci e pugni, e poi Accoltella rivale in amore. Così un 15enne di Polignano a Mare, nel Barese, si è Leggi su periodicodaily (Di sabato 4 dicembre 2021)ine si vanta sui social:. Il ragazzino aveva già aggredito e picchiato altre due volte il giovane, che però non aveva denunciato l’accaduto per paura. Lo ha aggredito a calci e pugni, e poiin. Così undi Polignano a Mare, nel Barese, si è

