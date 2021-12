Uomini e Donne, Federico Mastrostefano a distanza di anni racconta un retroscena del suo trono (Di venerdì 3 dicembre 2021) Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato un curioso aneddoto sulla sua esperienza al dating-show di Canale 5, risalente a 11 anni fa. In un’intervista rilasciata per Today, l’ex volto di Uomini e Donne ha ammesso di non aver scombussolato più di tanto il programma. ai tempi, e di essere stato “povero” di dinamiche. Questo suo torpore, avrebbe infatti portato gli addetti ai lavori a premere l’acceleratore sulla sua scelta: Ero un po’ personaggio inesistente, la redazione mi invitò a scegliere perché si rendevano conto che non andavo. Federico a quel punto si era trovato a fare un’esterna con tre corteggiatrici, che aveva deciso di baciare. Da quel momento in poi, il suo percorso aveva preso una piega diversa. La stessa Maria ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 dicembre 2021), ex tronista di, ha rivelato un curioso aneddoto sulla sua esperienza al dating-show di Canale 5, risalente a 11fa. In un’intervista rilasciata per Today, l’ex volto diha ammesso di non aver scombussolato più di tanto il programma. ai tempi, e di essere stato “povero” di dinamiche. Questo suo torpore, avrebbe infatti portato gli addetti ai lavori a premere l’acceleratore sulla sua scelta: Ero un po’ personaggio inesistente, la redazione mi invitò a scegliere perché si rendevano conto che non andavo.a quel punto si era trovato a fare un’esterna con tre corteggiatrici, che aveva deciso di baciare. Da quel momento in poi, il suo percorso aveva preso una piega diversa. La stessa Maria ...

