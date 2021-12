Tutta l’emozione di Alessandra Mastronardi per il film su Carla Fracci: “Avremmo dovuto celebrare la vita” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Andrà in onda domenica sera un film che racconta la storia di Carla Fracci, un biopic che vedrà protagonista assoluta Alessandra Mastronardi, che vestirà il tutù e le scarpine della grandissima stella italiana! Si accenderà di nuovo la luce di una delle più grandi ètoile mai esistite, una delle più grandi ballerine di danza classica che si potrà ricordare nella storia di questa disciplina. Ed è grande l’emozione di Alessandra Mastronardi mentre dallo studio de La vita in diretta prova a spiegare come ha vissuto questo ultimo anno. C’è un grande rammarico: quello che doveva essere un film per celebrare la vita, la storia di una donna, di un talento, di una meraviglia come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021) Andrà in onda domenica sera unche racconta la storia di, un biopic che vedrà protagonista assoluta, che vestirà il tutù e le scarpine della grandissima stella italiana! Si accenderà di nuovo la luce di una delle più grandi ètoile mai esistite, una delle più grandi ballerine di danza classica che si potrà ricordare nella storia di questa disciplina. Ed è grandedimentre dallo studio de Lain diretta prova a spiegare come ha vissuto questo ultimo anno. C’è un grande rammarico: quello che doveva essere unperla, la storia di una donna, di un talento, di una meraviglia come ...

