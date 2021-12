Pioli | “Siamo molto vicini a Kjaer Riuscirà a superare queste difficoltà perché è una persona forte”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tecnico rossonero Stefano, nella conferenza stampa di vigilia della gara di domani con la Salernitana, ha dedicato un suo pensiero a. Il danese ha subito un danno ai legamenti del ginocchio e si opererà oggi. Sull’infortunio di: “L’abbiamo vissuto con grande sconforto, conosciamo le qualità del giocatore e lo spessore della. La sua presenza in squadra èimportante per carisma,lità e il saper dire le cose al momento giusto.a Simon,preoccupati per lui, ma anche consapevoli che tutto andrà bene e cheè una...

Abbiamo fatto un primo tempo in confusione, poi la squadra ha avuto una grande reazione e... Ora, per tutto dicembre, dovrà fare affidamento su Tomori, ma soprattutto su Romagnoli con ...... centrocampista del Milan, si è così espresso a MilanTV all'indomani della vittoria col Genoa: 'Dopo la sconfitta con il Sassuolo ci voleva una risposta e una partita per bene:riusciti a farla ...Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli in vista del match di domani pomeriggio a San Siro contro la ...Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli in vista del match di domani pomeriggio a San Siro contro la ...