Panico in India | un leopardo entra a scuola

In, nella città di Alighar, un leopardo è entrato in una classe, creandotra gli studenti. Uno è rimasto leggermente ferito e l'animale è stato catturato dopo 11 ore... ha mostrato il Pakistan in ritardo rispetto all'e al Bangladesh e il rapporto ha detto che ... Presa dalper questa situazione, Islamabad ha esplorato i canali bancari per costruire le ...due casi Scoperta variante Omicron Attraverso l’INSACOG in Karnataka, ha detto giovedì il ministro federale della salute, chiedendo alle persone di non farsi prendere ...Centinaia di giornalisti indiani sono deceduti a causa del Covid-19. L'ONG ginevrina Presse Emblème Campagne ha annunciato oggi di aver conferito il suo premio annuale a Nava Thakuria per i suoi sforz ...