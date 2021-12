Ostia, vanno ad eseguire uno sfratto e trovano 100 mila euro di fuochi d’artificio a rischio esplosione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Eseguono lo sfratto e trovano e trovano la sorpresa: un ingente quantitativo di fuochi d’artificio. La scoperta è stata fatta dai poliziotti del X distretto di Polizia, mentre l’ufficiale giudiziario stava eseguendo la procedura presso un capannone in uso alla RT Academy, in via Giuseppe Micali. I fuochi pirotecnici, destinati alle prossime feste natalizie, immessi sul mercato avrebbero fruttato circa 100 mila euro di introiti. E’ successo ieri a Stagni di Ostia. Sequestrati 100 mila euro di fuochi d’artificio a rischio esplosione Gli agenti del X Distretto e gli artificieri della Questura di Roma sono intervenuti accertando gravi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Eseguono lola sorpresa: un ingente quantitativo di. La scoperta è stata fatta dai poliziotti del X distretto di Polizia, mentre l’ufficiale giudiziario stava eseguendo la procedura presso un capannone in uso alla RT Academy, in via Giuseppe Micali. Ipirotecnici, destinati alle prossime feste natalizie, immessi sul mercato avrebbero fruttato circa 100di introiti. E’ successo ieri a Stagni di. Sequestrati 100diGli agenti del X Distretto e gli artificieri della Questura di Roma sono intervenuti accertando gravi ...

Advertising

CorriereCitta : Ostia, vanno ad eseguire uno sfratto e trovano 100 mila euro di fuochi d’artificio a rischio esplosione - MatsurikoSM : RT @_iunius: @Michertolame @Cazzaccimiei1 Perché non avete ancora ben chiaro che nella neoreligione vaccinista, i cui fedeli CREDONO nella… - lllll66099563 : RT @_iunius: @Michertolame @Cazzaccimiei1 Perché non avete ancora ben chiaro che nella neoreligione vaccinista, i cui fedeli CREDONO nella… - VindelViper : RT @_iunius: @Michertolame @Cazzaccimiei1 Perché non avete ancora ben chiaro che nella neoreligione vaccinista, i cui fedeli CREDONO nella… - provaacapire : RT @_iunius: @Michertolame @Cazzaccimiei1 Perché non avete ancora ben chiaro che nella neoreligione vaccinista, i cui fedeli CREDONO nella… -