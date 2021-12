Milan, lo stop è più lungo del previsto: stagione finita (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Milan ha perso il suo baluardo Simon Kjaer, per il difensore danese la stagione potrebbe essere finita. Pioli ormai si è abituato a gestire le emergenze, ha affrontato tanti impegni dovendo far fronte agli infortuni ma stavolta la tegola è molto pesante. Potrebbe essere finita la stagione di Simon Kjaer, le prime prognosi parlano di lesioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilha perso il suo baluardo Simon Kjaer, per il difensore danese lapotrebbe essere. Pioli ormai si è abituato a gestire le emergenze, ha affrontato tanti impegni dovendo far fronte agli infortuni ma stavolta la tegola è molto pesante. Potrebbe essereladi Simon Kjaer, le prime prognosi parlano di lesioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

