Marco Mengoni | “Ho avuto covid | prova dura anche per un giovane”

"Ho avuto il covid, ho avuto la febbre molto alta per tanti giorni e dolori muscolari. Non è un'influenza". Marco Mengoni, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, racconta la sua esperienza da malato di covid. "Non ho avuto paura di non potercela fare, ma mi sono messo nei panni di chi non ha 32 anni e non è in salute come me", dice il cantante. "Sono un giovane, ma il virus mi ha messo a dura prova e per tanti giorni e ho impiegato un mese e mezzo" per la ripresa. "C'è il vaccino, bisogna usarlo. E bisogna mantenere gli accorgimenti che abbiamo seguito finora: igienizzare le mani, usare la mascherina, osservare il distanziamento".

