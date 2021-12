LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: succede di tutto sulla scacchiera, i due arrivano alla 40a per 20 secondi! (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 17:40 Le immagini in tempo reale mostrano il momento di Nepomniachtchi. Che si è salvato per 5 secondi. Nepo has 5 SECONDS TO MOVE or he loses on time!#CarlsenNepo pic.twitter.com/z8WpY5WQDT — Chess.com (@chesscom) December 3, 2021 17:38 Adesso Tdc2 sembra preferita a Tac2, Carlsen si sta prendendo del tempo per fare la sua scelta. Sta riflettend da sette minuti, gliene restano 53 per le prossime 20. 17:35 E adesso che siamo tornati a una situazione abbastanza normale torna a riflettere Carlsen, la situazione è giudicata di parità o quasi dai motori, con la posizione del norvegese che però sembra leggermente preferibile. 17:34 Ecco la posizione attuale. ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:17:40 Le immagini in tempo reale mostrano il momento di. Che si è salvato per 5 secondi. Nepo has 5 SECONDS TO MOVE or he loses on time!#Nepo pic.twitter.com/z8WpY5WQDT — Chess.com (@chesscom) December 3,17:38 Adesso Tdc2 sembra preferita a Tac2,si sta prendendo del tempo per fare la sua scelta. Sta riflettend da sette minuti, gliene restano 53 per le prossime 20. 17:35 E adesso che siamo tornati a una situazione abbastanza normale torna a riflettere, la situazione è giudicata di parità o quasi dai motori, con la posizione del norvegese che però sembra leggermente preferibile. 17:34 Ecco la posizione attuale. ...

