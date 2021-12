Legge di Stabilità, i sindacati in corteo da Piazza del Plebiscito (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “La mobilitazione di oggi serve per ridare fiducia alla maggioranza dei cittadini e dei nostri iscritti che ci chiedono di rivendicare un fisco equo, una riforma delle pensioni, una politica industriale e per il lavoro che non può più aspettare. La coesione in questo Paese e in questa regione si raggiunge con un Governo e un Parlamento che ascoltano le piazze e sappiano rispondere ai bisogni della gente e del mondo del lavoro”. Lo ha detto il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo alla manifestazione unitaria regionale promossa da Cgil, Cisl e Uil Campania, che partendo in corteo da Piazza Plebiscito ha raggiunto Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta regionale. “Non è ricevibile – ha detto il segretario generale della Cgil regionale e partenopea – un metodo che è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “La mobilitazione di oggi serve per ridare fiducia alla maggioranza dei cittadini e dei nostri iscritti che ci chiedono di rivendicare un fisco equo, una riforma delle pensioni, una politica industriale e per il lavoro che non può più aspettare. La coesione in questo Paese e in questa regione si raggiunge con un Governo e un Parlamento che ascoltano le piazze e sappiano rispondere ai bisogni della gente e del mondo del lavoro”. Lo ha detto il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo alla manifestazione unitaria regionale promossa da Cgil, Cisl e Uil Campania, che partendo indaha raggiunto Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta regionale. “Non è ricevibile – ha detto il segretario generale della Cgil regionale e partenopea – un metodo che è ...

