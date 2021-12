La vigilia di Natale di Meta e Google in Russia: attesa una sentenza che potrebbe infliggere sanzioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Altro che geopolitica, qui stiamo parlando di vera e propria SEO-politica. Il gioco di parole è inevitabile quando si parla di Google. potrebbe trovare un corrispettivo in social-politica quando si parla di Meta. In ogni caso, gli interessi in campo coinvolgono sempre più spesso le multinazionali Big Tech nei loro rapporti con le autorità statali di Paesi dove operano. È il caso del sempre complesso rapporto di queste grandi companies americane quando si scontrano con l’ordinamento russo. Un punto d’approdo di questo difficile scambio – iniziato già nei mesi scorsi – potrebbe essere quello della vigilia di Natale del 2021. Il 24 dicembre, infatti, è stata fissata la data delle udienze per la causa intentata dal Roskomnadzor, il regolatore russo della comunicazione, nei confronti di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Altro che geopolitica, qui stiamo parlando di vera e propria SEO-politica. Il gioco di parole è inevitabile quando si parla ditrovare un corrispettivo in social-politica quando si parla di. In ogni caso, gli interessi in campo coinvolgono sempre più spesso le multinazionali Big Tech nei loro rapporti con le autorità statali di Paesi dove operano. È il caso del sempre complesso rapporto di queste grandi companies americane quando si scontrano con l’ordinamento russo. Un punto d’approdo di questo difficile scambio – iniziato già nei mesi scorsi –essere quello delladidel 2021. Il 24 dicembre, infatti, è stata fissata la data delle udienze per la causa intentata dal Roskomnadzor, il regolatore russo della comunicazione, nei confronti di ...

