Il ritorno in campo di Christian Eriksen: ha ripreso ad allenarsi in Danimarca (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il giocatore dopo il drammatico malore ha ripreso ad allenarsi Christian Eriksen ha ripreso ad allenarsi. A distanza di mesi dal drammatico malore in campo (era il 12 giugno) durante gli Europei di Calcio. Il danese, intanto, è tornato, dopo aver subito anche un’operazione e l’impianto di un defibrillatore, ha ripreso ad allenarsi. Christian Eriksen da mercoledì 1 dicembre si allena ad Ådalen, dove dalla scorsa estate vive con la famiglia e dove ci sono le strutture dell’OB Odense, società della Superligaen, la massima serie danese. Leggi anche: Inter, cosa ne sarà di Eriksen? La società fa il punto della situazione “Siamo davvero felici che in questo momento ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il giocatore dopo il drammatico malore haadhaad. A distanza di mesi dal drammatico malore in(era il 12 giugno) durante gli Europei di Calcio. Il danese, intanto, è tornato, dopo aver subito anche un’operazione e l’impianto di un defibrillatore, haadda mercoledì 1 dicembre si allena ad Ådalen, dove dalla scorsa estate vive con la famiglia e dove ci sono le strutture dell’OB Odense, società della Superligaen, la massima serie danese. Leggi anche: Inter, cosa ne sarà di? La società fa il punto della situazione “Siamo davvero felici che in questo momento ...

Advertising

GenoaCFC : ???? #GenoaMilan 08/09: il ritorno del Principe #Milito, subito in gol. E in campo anche mister #Shevchenko. ?? Guar… - fcin1908it : Libero – Eriksen, 174 giorni dopo il ritorno in campo: tre ipotesi per il futuro - 361_magazine : #ChristianEriksen ha ripreso ad allenarsi - Vani77as : Avrei preferito il finale perfetto. Il ritorno con i nostri colori sarebbe stato meraviglioso ma in fondo tutti sap… - JoviAcm : RT @calcioesport360: ???? #Inter: difficile che #DeVrij riesca a recuperare per la trasferta di #Roma. Più probabile il suo ritorno in campo… -