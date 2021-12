GP Arabia Saudita, Libere 1 di Formula Uno: Hamilton davanti a tutti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si sono concluse da pochissimo le prime sessione del GP Arabia Saudita che ha mandato in scena le Libere 1 in quel di Jeddah. Una prova importante e significativa che ha dato modo a tutti i piloti, finalmente, di misurarsi con il nuovo tracciato che è entrato a far parte del calendario della Formula Uno. Il primo, storico, tempo è stato staccato dalla Mercedes di Lewis Hamilton che ha preceduto il rivale Max Verstappen su Red Bull. È Valtteri Bottas ad aver chiuso il podio ipotetico piazzandosi terzo. Bene ancora una volta Pierre Gasly su AlphaTauri che ha terminato quarto precedendo Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo Racing e le due Ferrari. GP Arabia Saudita, Libere 1: Ecco la classifica uscita dalle Libere 1 di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si sono concluse da pochissimo le prime sessione del GPche ha mandato in scena le1 in quel di Jeddah. Una prova importante e significativa che ha dato modo ai piloti, finalmente, di misurarsi con il nuovo tracciato che è entrato a far parte del calendario dellaUno. Il primo, storico, tempo è stato staccato dalla Mercedes di Lewische ha preceduto il rivale Max Verstappen su Red Bull. È Valtteri Bottas ad aver chiuso il podio ipotetico piazzandosi terzo. Bene ancora una volta Pierre Gasly su AlphaTauri che ha terminato quarto precedendo Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo Racing e le due Ferrari. GP1: Ecco la classifica uscita dalle1 di ...

