GF Vip, Alex Belli mette tutti d'accordo: il pubblico insorge (e lo vuole fuori) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sappiamo bene che il Grande Fratello Vip non lo si vive solo tra le quattro mura della Casa più spiata d'Italia, bensì anche all'esterno. Gli spettatori seguono con passione quanto accade quotidianamente davanti alle telecamere, e inevitabilmente si schierano a favore dell'uno o dell'altro concorrente. Sui social, naturalmente, ciascun "schieramento" si scontra con gli altri – fa parte del gioco, non c'è di che stupirsi. Ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa di straordinario: la gran parte del pubblico ha messo da parte ogni rivalità per puntare il dito contro Alex Belli. Che cosa sta succedendo? GF Vip, tutti contro Alex Belli L'attore è senza dubbio uno dei protagonisti più discussi di questa edizione del GF Vip, e anche uno di quelli che maggiormente ha movimentato le dinamiche ...

