Fatti in là | Mariah | c' è una nuova regina delle feste

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo il successo del singolo estivo Pistolero, Elettra Lamborghini torna in versione natalizia con il nuovo brano A Mezzanotte. Romantica e ballabilissima canzone che ci accompagnerà sicuramente per tutta la duratafestività. Basta sentire il ritornello già tormentone «il mio regalo per te, il mio regalo è, spegni la luce perché il mio regalo è, a Mezzanotte stretta stretta a te». Elettra Miura Lamborghini, la carriera e l’amore guarda le foto Disponibile da oggi, dopo un lancio social su Twitter tutto da gustare, A Mezzanotte abbandona i ritmi latini tanti cari all’ereditiera ...

