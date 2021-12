Essere Eduardo, le leggi profonde e emozionanti del palcoscenico (Di sabato 4 dicembre 2021) Il bel film di Mario Martone, Qui rido io, ci ha appena reso espliciti i legami, non solo familiari ma anche artistici, tra Scarpetta e Eduardo, e con il loro teatro. Ora però un sipario di palcoscenico si alza a scoprirci un’altra «discendenza», che emerge prepotente, tra il grande De Filippo e uno dei migliori attori della scena italiana, Lino Musella. Un lavoro inedito e avvincente si rivela infatti Tavola tavola, chiodo chiodo (al Teatro Vascello, ancora oggi e domani), … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 4 dicembre 2021) Il bel film di Mario Martone, Qui rido io, ci ha appena reso espliciti i legami, non solo familiari ma anche artistici, tra Scarpetta e, e con il loro teatro. Ora però un sipario disi alza a scoprirci un’altra «discendenza», che emerge prepotente, tra il grande De Filippo e uno dei migliori attori della scena italiana, Lino Musella. Un lavoro inedito e avvincente si rivela infatti Tavola tavola, chiodo chiodo (al Teatro Vascello, ancora oggi e domani), … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

