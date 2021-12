Covid: Censis, per 3 mln italiani non esiste e per 10,9% vaccino è inutile (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) - L'irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale. Per il 5,9% degli italiani, pari a circa 3 milioni di connazionali, il Covid non esiste, per il 10,9% il vaccino è inutile, per il 31,4% è un farmaco sperimentale e le persone che si vaccinano fanno da cavie. Per il 12,7% la scienza produce più danni che benefici. E poi: il 5,8% è convinto che la Terra è piatta, per il 10% l'uomo non è mai sbarcato sulla Luna, per il 19,9% il 5G è uno strumento sofisticato per controllare le persone. Lo sottolinea il Censis nel 55° Rapporto sulla situazione sociale del Paese. "Perché sta succedendo? È la spia di qualcosa di più profondo: le aspettative soggettive tradite provocano la fuga nel pensiero magico". "Accanto alla maggioranza ragionevole e saggia - sottolinea ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) - L'irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale. Per il 5,9% degli, pari a circa 3 milioni di connazionali, ilnon, per il 10,9% il, per il 31,4% è un farmaco sperimentale e le persone che si vaccinano fanno da cavie. Per il 12,7% la scienza produce più danni che benefici. E poi: il 5,8% è convinto che la Terra è piatta, per il 10% l'uomo non è mai sbarcato sulla Luna, per il 19,9% il 5G è uno strumento sofisticato per controllare le persone. Lo sottolinea ilnel 55° Rapporto sulla situazione sociale del Paese. "Perché sta succedendo? È la spia di qualcosa di più profondo: le aspettative soggettive tradite provocano la fuga nel pensiero magico". "Accanto alla maggioranza ragionevole e saggia - sottolinea ...

