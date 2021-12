Concorso Senato della Repubblica, 30 assistenti parlamentari: indicazioni sulle prove a febbraio (Di venerdì 3 dicembre 2021) ****aggiornamento del 03/12/2021: rinviata la pubblicazione di ulteriori comunicazioni sulle prove del Concorso Senato della Repubblica, che saranno rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 11 dell’8 febbraio 2022. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 1/10/2021: La Gazzetta Ufficiale n. 78 segnala il rinvio di ulteriori comunicazioni sulle prove del Concorso, le quali saranno rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 96 del 3 dicembre 2021. Leggi l’avviso **aggiornamento del 6/07/2021: continuano i rinvii per il ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 3 dicembre 2021) ****aggiornamento del 03/12/2021: rinviata la pubblicazione di ulteriori comunicazionidel, che saranno rese note nella Gazzetta Ufficialeitaliana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 11 dell’82022. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 1/10/2021: La Gazzetta Ufficiale n. 78 segnala il rinvio di ulteriori comunicazionidel, le quali saranno rese note nella Gazzetta Ufficialeitaliana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 96 del 3 dicembre 2021. Leggi l’avviso **aggiornamento del 6/07/2021: continuano i rinvii per il ...

Concorso Senato della Repubblica, 30 assistenti parlamentari: indicazioni sulle prove a febbraio LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

