Classifica marcatori Serie A 2021 22 | Vlahovic e Immobile al comando

(Di venerdì 3 dicembre 2021)/22: tutti i bomber del campionato Il fuoriclasse portoghese ormai ex Juventus, Cristiano Ronaldo, si è laureato capocannoniere del campionato diA 2020/, succedendo a Cirosul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Grazie ai 29 goal realizzati, CR7 ha preceduto il belga dell’Inter, Romelu Lukaku, e Luis Muriel dell’Atalanta./22: sabato 21 agosto è iniziata la nuovaA, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere dellaA. Chi succederà al campione bianconero? Ecco la ...

Advertising

paoloangeloRF : Ronaldo continua a segnare: gol numero 800 in carriera - Fantacalcio : Classifica marcatori ponderata Serie A 03/12: Immobile prende il largo - mbraghe80 : @CucchiRiccardo A ulteriore dimostrazione che sia un'involuzione i giocatori che occupano le prime posizioni della… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Classifica marcatori del Napoli: Mertens sale a quota 140! -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori

Il Sussidiario.net

: Trissino 15; Follonica 16; Forte dei Marmi 14; Lodi 13; Vercelli 12; Grosseto e Bassano 10; Sarzana 7; Montebello 6; Monza 5; Valdagno, Correggio 3; Sandrigo 2; Matera 0.: ...Gli azzurri, primi in, ospitano i bergamaschi che vogliono fare il definitivo salto di ... Il numero 91 nerazzurro nuovamente nel tabellino deisi gioca a 2,75. Un paio d'ore prima, ...Nuovo appuntamento stagionale con la classifica marcatori ponderata di Serie A che si propone di valutare il peso di un gol a seconda dell’importanza rispetto al risultato nel momento in cui è stato ...L’attesa è terminata, dopo un novembre vissuto per larghi tratti di soli allenamenti, l’Ariosto è pronta a lanciare lo strappo decisivo verso il termine dell’anno solare 2021. Un dicembre ricco di gar ...