Cecilia Rodriguez scomparsa da Instagram | la sorella Belen interviene | “Aiutatela”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) In queste ore,ha fatto un appello ai suoi fan di. Inizialmente si pensava a qualcosa di grave, ma poi è emerso il motivo anche abbastanza futile. In pratica, laminore,, sta avendo dei problemi con il social network a tal punto da sparire completamente dalla piattaforma. Il motivo sarebbe legato all’algoritmo, il quale avrebbe praticamente diminuito l’entrate economiche della ragazza. Uomini e Donne, Maria De Filippi delusa da alcuni protagonisti Stando ai rumors, la conduttrice non sarebbe affatto contenta di come stanno andando le cose nel programma: cos’è successo? Per ...

BaciTrashari : RT @KD_mood: vi ricordate quando Cecu Rodriguez aveva rivelato che sapeva già da fuori che soleil e Luca Sí sarebbero lasciati ed è scoppia… - mollatemiplease : RT @KD_mood: vi ricordate quando Cecu Rodriguez aveva rivelato che sapeva già da fuori che soleil e Luca Sí sarebbero lasciati ed è scoppia… - Elisa60388018 : RT @KD_mood: vi ricordate quando Cecu Rodriguez aveva rivelato che sapeva già da fuori che soleil e Luca Sí sarebbero lasciati ed è scoppia… - infoitcultura : Belen Rodriguez corre in aiuto di Cecilia: “È bloccatissima”. Cosa sta succedendo - infoitcultura : Cecilia Rodriguez è 'scomparsa', clamoroso: l'appello di Belen ai suoi fan, 'aiutatela' -

... con l'ingresso di Susan! Ex on the Beach Italia 3 va in onda ogni mercoledì alle 22.00 su MTV (Sky 131) e in streaming su NOW ( guardalo scoprendo l'offerta di NOW ), presentato da...Anche all' evento mondano a Milano in occasione dell'apertura del nuovo salone di bellezza Cotril a piazza San Babila, lasi presenta insieme alla sorellae Ignazio Moser ,...Riconoscete chi è la bambina con lo sguardo concentrato in questa vecchia foto di famiglia? Oggi quella bimba è diventata uno showgirl famosissima in Italia: ecco dunque di chi si tratta. Avete capito ...Belen è sempre sola. Anche all’evento mondano a Milano in occasione dell’apertura del nuovo salone di bellezza Cotril a piazza San Babila, la Rodriguez si presenta insieme alla sorella Cecilia Rodrigu ...