Biella, un uomo tenta di vaccinarsi con un braccio in silicone (Di venerdì 3 dicembre 2021) . Scoperto, è stato denunciato: “gesto inaccettabile” dice Alberto Cirio Un uomo di 50 anni si è recato presso l’hub vaccinale di Biella, quello dedicato esclusivamente alle prime dosi, per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, ma si è reso protagonista di una vicenda che, come detto dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio “rasenta il ridicolo”. L’uomo si è presentato con un avambraccio in silicone, sperando di ingannare gli operatori e ottenere il green pass senza ricevere l’inoculazione del siero. A raccontare l’accaduto sono stati il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi. Leggi anche: VACCINO ASTRAZENECA, SCOPERTA LA CAUSA CHE GENERA LE TROMBOSI “La prontezza e la bravura dell’operatrice hanno rovinato i piani di questo soggetto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) . Scoperto, è stato denunciato: “gesto inaccettabile” dice Alberto Cirio Undi 50 anni si è recato presso l’hub vaccinale di, quello dedicato esclusivamente alle prime dosi, per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, ma si è reso protagonista di una vicenda che, come detto dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio “rasenta il ridicolo”. L’si è presentato con un avamin, sperando di ingannare gli operatori e ottenere il green pass senza ricevere l’inoculazione del siero. A raccontare l’accaduto sono stati il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi. Leggi anche: VACCINO ASTRAZENECA, SCOPERTA LA CAUSA CHE GENERA LE TROMBOSI “La prontezza e la bravura dell’operatrice hanno rovinato i piani di questo soggetto ...

fanpage : Ai limiti del surreale - 361_magazine : Biella, un uomo tenta di vaccinarsi con un braccio in silicone - AnnaIsa75640851 : RT @Miti_Vigliero: ?? Un uomo a Biella è andato a fare il vaccino Covid con un braccio in silicone (ma è stato scoperto) Si è presentato co… - GiovannaSterzi : Senza parole - bizcommunityit : Un uomo a Biella è andato a fare il vaccino Covid con un braccio in silicone (ma è stato scoperto) -