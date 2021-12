Zebre: ancora tutti negativi, sono tornati ad allenarsi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le Zebre possono tornare ad allenarsi. Lo hanno già fatto oggi, giovedì, nel pomeriggio, dopo il via libera giunto dalle autorità sanitarie. Rientrati lunedì dal Sudafrica dopo l'annullamento delle ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lepostornare ad. Lo hanno già fatto oggi, giovedì, nel pomeriggio, dopo il via libera giunto dalle autorità sanitarie. Rientrati lunedì dal Sudafrica dopo l'annullamento delle ...

Gazzetta_it : Ancora tutti negativi: da venerdì le Zebre tornano ad allenarsi - NprRugby : Zebre Rugby Club: tamponi ancora negativi - PierPierreau : @mariannaaprile Felice per le Zebre, ma come mai tutta questa disparità di trattamento con gli altri civili ora blo… - PierPierreau : @mariannaaprile Nel caso parlaste dei voli bloccati dal sudafrica, potreste dire che ci sono italiani bloccati, sen… - giginococacola : @LucaPalaz9 @GiuseppeDelGiu8 Niente le zebre a pois ancora non capiscono cosa significa essere quotati in borsa....… -