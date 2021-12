Spotify Wrapped | artisti e canzoni più ascoltate in Italia nel 2021

(Di giovedì 2 dicembre 2021), come ogni anno, ha finalmente rilasciato la sua, che raccoglie gli, gli album, leed i podcast che hanno segnato quest’ultimo anno. Ovviamente ognuno di noi col proprio profilo può scoprire quella personale, queste che vi riporterò in questo articolo sono quelle generiche. Dando una rapida occhiata alle classifiche si può già definire BLANCO artista rivelazione dell’anno (è sul podio in tutte e tre le classifiche disponibili), seguito da Sfera Ebbasta e Madame che con la sua Marea ha conquistato tutti. Madame fa un balletto inequivocabile per spiegarci il testo di Marea https://t.co/pHzLYZJZTt — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 6,, ecco chi ha dominato le ...

baodimas : Dia de spotify wrapped é quase um feriado pros gays - simoneruvioli : RT @pickurmochi: Questo spotify wrapped mi ha dato letteralmente 30 secondi di serotonina adesso voglio quello dell'anno prossimo - LuigiGaudenzi : Se il 2021 fosse un film, questa sarebbe la mia colonna sonora. Qual è stata la tua? #SpotifyWrapped - sincerelyurbae : @bersamaktbisa buka spotify aja. nnti ada spotify wrapped di home - HotmanZahran : @PutraTammami Spotify 2021 wrapped ada di beranda u -

Nell'analisi degli ascolti,2021 conferma The Joe Rogan Experience come podcast più popolare nel mondo, mentre in Italia è il professor Alessandro Barbero con "Lezioni e Conferenze di ...Grande notizia per gli appassionati di musica: è uscito2021 ! Il servizio della piattaforma di trasmissione di contenuti audio, in questo mercoledì 1° dicembre, ha reso noto gli artisti più ascoltati e i brani che più sono piaciuti agli ...Con perfetto sincronismo rispetto ai rivali googleiani, anche Spotify ha avviato le celebrazioni dell'anno che si avvia alla conclusione, mediante l'esperienza statistica del Wrapped 2021 che, però, r ...Spotify Wrapped 2021, ecco la top ten delle canzoni più ascoltate in Italia, l'artista con più stream nel nostro Paese ...