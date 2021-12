Riapre l'ospedale in Fiera. Raffica di ricoveri in intensiva, trema la Lombardia: una svolta che fa paura (Di giovedì 2 dicembre 2021) Allarme in Lombardia: crescono a ritmo troppo sostenuto i ricoveri da Covid, tanto che ora le soglie d'allerta sono pericolosamente vicine. Infatti il 13,6 per cento dei letti nei reparti a media intensità di cura è occupato da contagiati. Il limite è il 15 per cento. L'occupazione delle terapie intensive è al 7 per cento. Al 10% di occupazione di terapie intensive scatta l'allarme, le restrizioni, la zona gialla. Al contrario già da giorni è stato sforato il tetto dell'incidenza settimanale, fissato in 50 casi per 100mila abitanti: ieri, mercoledì 1 dicembre, la Lombardia era a quota 144. E insomma, se anche i due precedenti valori saranno superati l'intera regione passerà in fascia gialla. Stando alle proiezioni dell'unità di crisi regionale i numeri potrebbero salire ancora nelle prossime settimane. Ed in questo contesto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Allarme in: crescono a ritmo troppo sostenuto ida Covid, tanto che ora le soglie d'allerta sono pericolosamente vicine. Infatti il 13,6 per cento dei letti nei reparti a media intensità di cura è occupato da contagiati. Il limite è il 15 per cento. L'occupazione delle terapie intensive è al 7 per cento. Al 10% di occupazione di terapie intensive scatta l'allarme, le restrizioni, la zona gialla. Al contrario già da giorni è stato sforato il tetto dell'incidenza settimanale, fissato in 50 casi per 100mila abitanti: ieri, mercoledì 1 dicembre, laera a quota 144. E insomma, se anche i due precedenti valori saranno superati l'intera regione passerà in fascia gialla. Stando alle proiezioni dell'unità di crisi regionale i numeri potrebbero salire ancora nelle prossime settimane. Ed in questo contesto la ...

