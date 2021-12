No Vax va a fare il vaccino con un braccio in silicone per ottenere il Green Pass. L'infermiera non ci casca: denunciato (Di giovedì 2 dicembre 2021) Biella, protagonista un cinquantenne: quando l'operatrice insospettita gli ha chiesto di togliersi la maglia lui l'ha implorata di chiudere un occhio. Spunta un tweet di una settimana fa con l'immagine di un busto fasullo di gomma e la scritta: "Se vado con questo se ne... Leggi su repubblica (Di giovedì 2 dicembre 2021) Biella, protagonista un cinquantenne: quando l'operatrice insospettita gli ha chiesto di togliersi la maglia lui l'ha implorata di chiudere un occhio. Spunta un tweet di una settimana fa con l'immagine di un busto fasullo di gomma e la scritta: "Se vado con questo se ne...

Advertising

repubblica : No Vax con un braccio in silicone va a fare il vaccino per ottenere il Green Pass: denunciato [di Carlotta Rocci] - repubblica : Biella, No Vax va a fare il vaccino con avambraccio in silicone per ottenere il Green Pass: l'infermiera non ci cas… - Corriere : Veneto, centri per fare i tamponi chiusi ai no vax: «Test riservati alle persone che hanno sintomi» - infoitinterno : No Vax va a fare il vaccino con un braccio in silicone per ottenere il Green Pass: denunciato - infoitinterno : Biella, no vax si presenta a fare il vaccino con un braccio in silicone: denunciato -