L' incubo di Bottas | ' Nel 2014 ossessionato dal peso | ero vicino a lasciare la F1'

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Correre in Formula 1? Non sempre è un pregio. Ci sono anche i momenti duri, nei quali i risultati non arrivano nonostante gli sforzi negli allenamenti, al simulatore e in pista. Periodi negativi nella ...

Io le ho risposto dicendo che non mi importava se l'aereo si fosse schiantato: in tal caso sarei semplicemente morto - le parole choc dial podcast -. Questo è il tipo di pensieri che ho ...La F1? Inizialmente un. Come descrive Valtterial quotidiano finlandese Iltalehti , lo stesso che nel corso degli anni ha avuto diversi problemi: dalla perdita di perso, al pensiero di terminare in anticipo la ...Nel duello tra Hamilton e Verstappen (con in palio il titolo Mondiale), le sue performances potrebbero fare la differenza a favore del compagno di scuderia o, nel caso dovesse fare qualche errore, a v ...Il finlandese ha raccontato l'inizio della sua carriera in F1, quando le prestazioni erano diventate un'ossessione ...