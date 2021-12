Lazio Udinese | quanto nervosismo | espulsi Patric e Molina

(Di giovedì 2 dicembre 2021)in campo durante il secondo tempo diil biancocelestee il bianconeroin campo durante il secondo tempo di. Nel giro di pochi minuti, l’arbitro ha estratto un cartellino rosso agli indirizzi di, per due falli di gioco distinti. Il centrale biancoceleste salterà la prossima sfida contro la Sampdoria, mentre l’esterno bianconero il match con l’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Gol! Lazio - Udinese 0-1, rete di Beto (UDI) - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lazio *3-3 Udinese *(Milinkovic-Savic 56') #SSFootball - Udinese_1896 : #LazioUdinese 4-3 80 - Acerbi scores for Lazio #ForzaUdinese ???? - kicker_ITA : Lazio Rom - Udinese Calcio 4:3 Tor: Francesco Acerbi (79.) #LAZUDI - NzeEkirungi : HT: Lazio 1-3 Udinese 80 Minutes Lazio 4-3 Udinese. Eeehh........ My lord -

ROMA - Ciro Immobile in gol e nervoso. Il bomber della Lazio si è lamentato con l'arbitro Piccinini per la marcatura, sempre al limite, di Becao. Dopo un contatto in area di rigore, il bomber biancoce ...Il tabellino di Lazio-Udinese. Marcatori: 16', 32' Beto (UDI), 34' Immobile (LAZ), 44' Molina (UDI). Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedr ...