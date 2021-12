La lettera scritta in carcere in cui Luca Traini ammette i suoi errori: “Ma non sono un mostro” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 3 febbraio del 2018 Luca Traini prese una pistola, iniziò a vagare in auto per le strade di Macerata e sparò a sei persone nere soltanto per il colore della loro pelle. Lo fece “per vendicare l’omicidio di Pamela Mastropietro”, una giovane donna uccisa pochi giorni prima da Innocent Oseghale, un ragazzo di origini nigeriane condannato all’ergastolo in primo e secondo grado e che attende il 14 gennaio 2022 per l’udienza della Cassazione. Per quel reato, Traini è stato condannato a 12 anni di reclusione, che sta scontando nel carcere di Montacuto, ad Ancona. Da allora non si è più sentito parlare di lui, ma oggi è tornato a far sentire la sua voce tramite una lettera inviata all’Adnkronos, tredici pagine scritte a mano in cui ha provato a mettere in risalto il suo percorso riabilitativo. “Di me si ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 3 febbraio del 2018prese una pistola, iniziò a vagare in auto per le strade di Macerata e sparò a sei persone nere soltanto per il colore della loro pelle. Lo fece “per vendicare l’omicidio di Pamela Mastropietro”, una giovane donna uccisa pochi giorni prima da Innocent Oseghale, un ragazzo di origini nigeriane condannato all’ergastolo in primo e secondo grado e che attende il 14 gennaio 2022 per l’udienza della Cassazione. Per quel reato,è stato condannato a 12 anni di reclusione, che sta scontando neldi Montacuto, ad Ancona. Da allora non si è più sentito parlare di lui, ma oggi è tornato a far sentire la sua voce tramite unainviata all’Adnkronos, tredici pagine scritte a mano in cui ha provato a mettere in risalto il suo percorso riabilitativo. “Di me si ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Insieme ai Ministri di Belgio, Germania, Portogallo e Spagna ho firmato la lettera scritta dalla @etuc_ces indirizz… - neXtquotidiano : 'Una sola volta, gravemente, la mia mente ha staccato la spina' La lettera scritta in carcere in cui Luca #Traini… - PiemonteDalVivo : RT @raicinque: 'Best Regards' progetto di @Marco_DAgostin una lettera scritta a chi che non risponderà mai, una danza all’ombra (o alla luc… - RicardoSnchezH6 : RT @AndreaOrlandosp: Insieme ai Ministri di Belgio, Germania, Portogallo e Spagna ho firmato la lettera scritta dalla @etuc_ces indirizzata… - PeterStranzl : RT @AndreaOrlandosp: Insieme ai Ministri di Belgio, Germania, Portogallo e Spagna ho firmato la lettera scritta dalla @etuc_ces indirizzata… -