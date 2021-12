La battaglia della Crusca contro lo schwa: "Rende tutto un mucchietto di parole" (Di giovedì 2 dicembre 2021) “L’italiano si può Rendere più inclusivo, ma le proposte per farlo devono rispettare le regole del sistema lingua, altrimenti la comunicazione non si realizza, e la lingua non funziona”. Sono le parole di Cecilia Robustelli, ordinaria di Linguistica italiana presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, che da anni lavora con l’Accademia della Crusca sulla questione ‘schwa’, la piccola ‘e’ rovesciata che alcuni vorrebbero aggiungere o sostituire alle desinenze italiane per includere in un colpo solo tutti i sessi e le identità di genere. La ragione della contrarietà è anzitutto tecnica (“Parlo da linguista, non da filosofa o sociologa”, premette la professoressa) e ha a che fare con il rischio di sostituire con un simbolo il genere grammaticale. In ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) “L’italiano si puòre più inclusivo, ma le proposte per farlo devono rispettare le regole del sistema lingua, altrimenti la comunicazione non si realizza, e la lingua non funziona”. Sono ledi Cecilia Robustelli, ordinaria di Linguistica italiana presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, che da anni lavora con l’Accademiasulla questione ‘’, la piccola ‘e’ rovesciata che alcuni vorrebbero aggiungere o sostituire alle desinenze italiane per includere in un colpo solo tutti i sessi e le identità di genere. La ragionecontrarietà è anzitecnica (“Parlo da linguista, non da filosofa o sociologa”, premette la professoressa) e ha a che fare con il rischio di sostituire con un simbolo il genere grammaticale. In ...

