Juric: “Abbiamo fatto una prima mezz’ora spettacolare. La partita è cambiata per una nostra incomprensione” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ivan Juric ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro l’Empoli: “La squadra ha fatto una prima mezz’ora spettacolare, non ho mai visto l’Empoli così in difficoltà, potevamo fare altri gol, purtroppo Abbiamo fatto un errore nato da incomprensione, complimenti ai ragazzi per come hanno tenuto e lottato, ora dobbiamo pensare alla prossima. La mia rabbia? Tensioni della gara, la vivo intensamente, il quarto uomo è stato bravo, forse c’erano elementi per farlo. L’ho abbracciato poi il quarto uomo, questa volta è stato uno spettacolo il modo in cui ha gestito le cose e lo ringrazio. Pjaca ha fatto molto bene, se penso a quella mezz’ora provo rabbia. Oggi è andata così, la prossima partita sarà un’altra ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ivanha parlato a DAZN dopo il pareggio contro l’Empoli: “La squadra hauna, non ho mai visto l’Empoli così in difficoltà, potevamo fare altri gol, purtroppoun errore nato da, complimenti ai ragazzi per come hanno tenuto e lottato, ora dobbiamo pensare alla prossima. La mia rabbia? Tensioni della gara, la vivo intensamente, il quarto uomo è stato bravo, forse c’erano elementi per farlo. L’ho abbracciato poi il quarto uomo, questa volta è stato uno spettacolo il modo in cui ha gestito le cose e lo ringrazio. Pjaca hamolto bene, se penso a quellaprovo rabbia. Oggi è andata così, la prossimasarà un’altra ...

