Inspiration Award a Tamberi per l' oro condiviso di Tokyo

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il gesto dell'anno. Il momento che meglio di ogni altro ha incarnato lo spirito olimpico, l'amicizia, il rispetto. Ispirazione per milioni di sportivi in tutto il mondo. La World Athletics, il massimo ...

La World Athletics, il massimo organo mondiale dell'atletica leggera, ha premiato l'azzurro Gianmarco Tamberi insieme al qatarino Mutaz Barshim con l'per la medaglia d'oro condivisa ...A Tamberi e Barshim l'Per quanto riguarda gli altri premi assegnati, come rising star maschile, ovvero l'dedicato al miglior giovane, è stato eletto il prodigio Erryon ...Il gesto dell’anno. Il momento che meglio di ogni altro ha incarnato lo spirito olimpico, l’amicizia, il rispetto. Ispirazione per milioni di sportivi in tutto il mondo. La World Athletics, il massimo ...La World Athletics ha premiato i due atleti per la medaglia d'oro condivisa nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo ...