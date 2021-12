Covid, soggetti in isolamento: in Bergamasca crescono ancora (Di giovedì 2 dicembre 2021) In crescita la quota di positivi in isolamento obbligatorio e fiduciario: i dati di Ats Bergamo aggiornati a mercoledì 1 dicembre. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 2 dicembre 2021) In crescita la quota di positivi inobbligatorio e fiduciario: i dati di Ats Bergamo aggiornati a mercoledì 1 dicembre.

Advertising

ladyonorato : Inoltre, si evidenzia come nel gruppo dei vaccinati sia deceduto per Covid 1 soggetto; in quello placebo 2 soggetti… - webecodibergamo : Covid, soggetti in isolamento: in Bergamasca crescono ancora - MSantippe : RT @PuntoCriticoWeb: @dottorbarbieri Studio cinese scopre che nessuno dei soggetti positivi ma asintomatici (non vax) presi in esame ha tra… - sara53054424 : RT @PuntoCriticoWeb: @dottorbarbieri Studio cinese scopre che nessuno dei soggetti positivi ma asintomatici (non vax) presi in esame ha tra… - PuntoCriticoWeb : @dottorbarbieri Studio cinese scopre che nessuno dei soggetti positivi ma asintomatici (non vax) presi in esame ha… -