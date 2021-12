Covid | 16 806 nuovi casi e 72 decessi in 24 ore

(Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Non si arresta la crescita deidi-19 in Italia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute si evince un nuovo incremento dei contagi, con 16.806positivi rispetto i 15.085 dell’1 dicembre. Il tasso di positività, determinato su un numero di tamponi processati pari a 679.462, si attesta al 2,47%. In calo i, 72 (-31).I guariti registrati il 2 dicembre sono 7.650, gli attualmente positivi aumentano di 9.088, toccando complessivamente quota 208.871. Salgono i ricoverati con sintomi a 5.298 (+50), così pure i degenti delle terapie intensive a 698 (+12) con 55ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 202.875 persone. La regione con il maggior numero dirisulta essere il Veneto (2.873), seguita da ...

