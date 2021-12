Caso Peng, la Wta sospende tutti i tornei di tennis in Cina (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Women's tennis Association (Wta) ha deciso l'immediata sospensione di "tutti i tornei in Cina e Hong Kong" a causa della situazione ancora non chiara della tennista Peng Shuai. L'annuncio è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Women'sAssociation (Wta) ha deciso l'immediata sospensione di "ine Hong Kong" a causa della situazione ancora non chiara dellataShuai. L'annuncio è stato ...

